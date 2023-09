Landkreis Bad Dürkheim Kita zieht wegen Rattenbefalls in ehemalige Gaststätte

Weisenheim am Sand · Nach der Zwangsschließung wegen Rattenbefalls ist die katholische Kita in Weisenheim am Sand in eine ehemalige Gaststätte umgezogen. Diese diente der kommunalen Kita bereits für etwa zwei Jahre als provisorischer Gruppenraum, wie Horst Hilpert am Mittwoch mitteilte, der im Verwaltungsrat der katholischen Kirchengemeinde Heilige Theresia vom Kinde Jesus für die Kita zuständig ist.

06.09.2023, 15:44 Uhr

Die Ausweichräume für die rund 20 Kinder seien zunächst für ein Jahr von der Ortsgemeinde im Kreis Bad Dürkheim zur Verfügung gestellt worden. Hilpert zufolge wird aber eine Dauerlösung benötigt. Hierüber stünden Vertreter der Pfarrei mit der Ortsgemeinde in Verbindung. „Um die bisherigen Räume als Kita wieder nutzen zu können, wären bauliche Maßnahmen in größerem Umfang notwendig“, betonte Hilpert. Die finanziellen Mittel stünden der Kirchenstiftung Weisenheim am Sand jedoch leider nicht zur Verfügung. © dpa-infocom, dpa:230906-99-96816/2

(dpa)