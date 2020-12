Kita-Personal im Saarland bekommt FFP2-Masken

Eine Apothekerin gibt einem Kunden eine FFP2-Maske. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Das Personal in den rund 500 saarländischen Kindertagesstätten wird mit FFP2-Masken ausgestattet, um besser gegen das Coronavirus geschützt zu werden. Wie die Landesregierung am Donnerstag mitteilte, sollen in den kommenden Tagen etwa 35 000 FFP2-Masken bereitgestellt werden.

Diese sollen den Angaben zufolge allen Mitarbeitern in den Einrichtungen - also sowohl Erzieherinnen und Erziehern als auch Praktikanten - zugutekommen. Pro Person sollen fünf Masken ausgegeben werden.