Kita-Erziehung im Saarland wird in Studie kritisch gesehen

Ein Junge spielt in einem Kindergarten mit Bauklötzen und einem Spielzeugauto. Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild

Mainz/Gütersloh Nach wie vor stehen für die Kleinen weniger Fachkräfte zur Verfügung als wissenschaftlich empfohlen wird. Bei der Qualifikation des Kita-Personals liegt das Saarland auf einem mittleren Niveau.

Für 84 Prozent der Kinder in Kita-Gruppen im Saarland gibt es nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung nicht genügend Fachpersonal. Für etwa 17 900 Kita-Kinder sei der Personalschlüssel zum 1. März 2019 nicht kindgerecht gewesen, kritisiert die am Dienstag veröffentlichte Studie. Trotz eines Ausbaus der Kita-Plätze und Investitionen in zusätzliches Personal bestehe im Saarland „eine Kluft zwischen dem elterlichen Bedarf und der Bildungsbeteiligung“, schreiben die drei Autorinnen.

Zentraler Maßstab der regelmäßig erstellten Studie ist die wissenschaftliche Empfehlung eines Personalschlüssels von 3 Kindern je Fachkraft in einer Krippengruppe (für die unter Dreijährigen) und von 7,5 in Kindergartengruppen (für die Drei- bis Sechsjährigen). Tatsächlich aber kamen im Saarland im vergangenen Jahr rein rechnerisch in der Krippe 3,9 Kinder auf eine Fachkraft. In den Kindergartengruppen waren es 9,6 Kinder. Sechs Jahre zuvor waren es noch 3,7 Kinder bei den Kleinen und 10,1 bei den Älteren.

Somit gab es nur für die Kindergartenkinder eine Verbesserung der Personalausstattung. „Diese fiel jedoch im Vergleich zu den Entwicklungen in anderen Bundesländern eher gering aus“, erklärten die Bertelsmann-Expertinnen.

Das seit 2008 geführte „Ländermonitoring“ bemängelt auch für das eher kleine Saarland, dass die Bildungschancen vom Wohnort abhängen: So gab es für Kindergartenkinder im Landkreis Neunkirchen einen Personalschlüssel von 1 zu 10,6. Besser ist die Ausstattung im Landkreis Merzig-Wadern mit 1 zu 8,8.