Kita-Betreuung: Weniger als ein Drittel in Anspruch genommen

Kinderbekleidung und Stiefel sind in einer Kindertagesstätte zu sehen. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Mainz Die große Mehrheit der Eltern in Rheinland-Pfalz folgt dem Appell des Bildungsministeriums, das bestehende Betreuungsangebot der Kindertagesstätten nur bei dringendem Bedarf zu nutzen. In der ersten Januarwoche seien 27 Prozent der angemeldeten Kinder in die Kita gekommen, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag im Bildungsausschuss des Landtags.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa