Kiste mit alter Gewehrmunition im Wald gefunden

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild.

Otterberg In einem Wald nahe Otterberg (Kreis Kaiserslautern) ist eine Kiste mit US-Gewehrmunition aufgetaucht. Eine Mitarbeiterin des Forstamts habe die in einem Erdloch liegende und verwitterte Metallkiste am Montag gemeldet, teilte die Polizei am Dienstag mit.



