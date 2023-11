Kirche Kirchensynode will Erklärung zu Israel verabschieden

Die hessen-nassauische Kirchensynode repräsentiert rund 1,4 Millionen Evangelische in einem Gebiet von Biedenkopf über Mainz bis Neckarsteinach. Das Gremium ist mit einem Parlament vergleichbar. Die Synode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) im nordhessischen Hofgeismar hatte bereits am Montag begonnen und will an diesem Mittwoch Bilanz ziehen.