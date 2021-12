Kirchensteuern der rheinischen Kirche erholen sich

Düsseldorf Die rheinische Kirche hatte Schlimmes befürchtet, doch nun entwickeln sich die Steuereinnahmen besser als gedacht. Der neue Präses Latzel hat aber auch mit anderen Problemen zu kämpfen.

Dank der wirtschaftlichen Erholung ist der befürchtete drastische Einbruch der Kirchensteuereinnahmen der Evangelischen Kirche im Rheinland ausgeblieben. Nach einem Minus von sechs Prozent im ersten Pandemie-Jahr 2020 werde im laufenden Jahr mit einem Plus von vier Prozent gerechnet, sagte Kirchen-Finanzchef Henning Boecker am Freitag. Für 2022 erwarte die rheinische Kirche einen weiteren Anstieg der Steuereinnahmen um zwei Prozent.

Dennoch sei die Kirche von der wirtschaftlichen Dynamik abgehängt, sagte Boecker. Die kirchlichen Steuern bewegten sich viel langsamer nach oben als die Lohn- und Einkommenssteuer. Grund dafür seien etwa Kirchenaustritte gerade jüngerer berufstätiger Menschen und die Tatsache, dass in den nächsten Jahren immer mehr Mitglieder in Rente gingen. Auch die hohe Inflation drücke derzeit auf die Finanzkraft der Kirche etwa bei Bautätigkeiten.

Für Weihnachtsgottesdienste hält die rheinische Kirche an ihrer Empfehlung an die Gemeinden fest, mindestens die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) einzuhalten und, wo machbar, nur geimpfte oder genesene Besucher nach der 2G-Regel zuzulassen. Latzel verwies auf die unterschiedlichen Gegebenheiten in den Gemeinden. Manchmal gebe es nur kleine Dorfkirchen, an anderen Orten dagegen große Stadtkirchen. „Das ist ein Abwägen“, sagte Latzel. Die Kirche habe sich immer konsequent an die politischen Corona-Vorgaben gehalten. Es sei aber wichtig, auch „Begegnungsräume“ zu schaffen. Die Gemeinden seien beim Organisieren von Gottesdiensten sehr kreativ.