Weihnachten Kirchenpräsidentin Wüst: Hoffnung in Krisenzeiten bewahren

Speyer · Die Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, Dorothee Wüst, hat dazu aufgerufen, trotz aktueller Kriege und Krisen hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. „Hoffnung verändert Menschen, sie gibt Perspektive, schafft Zusammenhalt, verändert Zukunft“, sagte Wüst laut vorab verbreitetem Predigttext zu Heiligabend in der Stiftskirche in Kaiserslautern.

25.12.2023 , 09:05 Uhr

Licht wirft den Schatten eines Kreuzes durch ein Kirchenfenster. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Das vergangene Jahr sei aufgrund von Krisen und Kriegen wie dem anhaltenden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sowie dem Nahost-Krieg, aber auch wegen hohen Inflation eine enorme Herausforderung gewesen, und der Zusammenhalt in der Gesellschaft schwinde. Genau dem könne Hoffnung entgegenwirken, sie werde nämlich „niemals plärren und polarisieren, sie wird zuhören und verstehen und handeln“, so die Kirchenpräsidentin. Sie riet den Menschen: „Seid füreinander da. Macht euch gemeinsam auf die Suche nach Zukunft.“ Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Nachrichten direkt aufs Smartphone Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Hier kostenfrei abonnieren! © dpa-infocom, dpa:231225-99-403843/2

(dpa)