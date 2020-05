Kirchenpräsident: Noch ist wegen Corona Vieles nicht möglich

Darmstadt Nach Ansicht des Präsidenten der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung, bedeutet der Umgang mit dem Coronavirus für die Menschen in Deutschland weiter eine große Herausforderung.

In seiner am Freitag veröffentlichten Pfingstbotschaft rief er zu Geduld auf. „Viele sehnen sich nach dem normalen Leben, in dem Kinder wieder in Kindergärten und Schulen gehen können und ihre Omas und Opas besuchen können. Ein Leben, in dem Menschen sich treffen können - in kleinen und großen Gruppen und sich endlich einmal wieder ohne Angst vor Ansteckung in die Armen nehmen können“, erklärte Jung. Doch noch sei all dies nicht möglich. „Es ist weiter Vorsicht geboten. Dazu brauchen wir gute Nerven und viel innere Kraft.“