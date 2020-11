Kirchenpräsident Jung fordert friedliches Miteinander

Frankfurt/Main Der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung, hat in der Corona-Krise mehr Engagement für das friedliche Miteinander angemahnt und dabei auch die Auseinandersetzungen im Dannenröder Forst einbezogen.

„Gerade in diesem Jahr liegen die Nerven bei vielen blank“, sagte Jung am 1. Adventssonntag bei einem Gottesdienst in der Frankfurter Katharinenkirche laut Mitteilung. In einer Pandemie sei es aber wichtig, die Geduld nicht zu verlieren. Es gehöre zudem zum Menschsein, „in einem guten Sinn füreinander da zu sein können und sich zugleich zu schützen“.