Hochwasser : Kirchenglocken und Menschenketten zum Gedenken an Ahr-Flut

Grüne Weinberge umspannen das Örtchen Dernau an der Ahr. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Bad Neuenahr-Ahrweiler Mindestens 134 Menschen hat die Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 im Ahrtal getötet - ein Jahr später ist an diesem Freitag ein dezentrales Gedenken geplant. „Als Zeichen der gemeinsamen Trauer und Hoffnung“ sollen laut der Kreisverwaltung Ahrweiler am Abend (18.00 Uhr) vielerorts die Kirchenglocken läuten.

Auch einzelne Menschenketten sind in verschiedenen Kommunen vorgesehen, außerdem Zusammenkünfte, die die Kirchen anbieten. Bei einem ökumenischen Gottesdienst in Ahrbrück (16.00 Uhr) werden auf einer Wiese der katholische Trierer Bischof Stephan Ackermann und der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, erwartet.

Die zentrale Gedenkveranstaltung für das Ahrtal hat schon am Donnerstagabend in Bad Neuenahr-Ahrweiler auf dem Programm gestanden. Bei dem Hochwasser nach extremem Starkregen vor einem Jahr waren auch Tausende Häuser verwüstet worden. Immer noch wohnen zahlreiche Flutopfer in Ausweichquartieren. Der Wiederaufbau zieht sich vielerorts hin.

© dpa-infocom, dpa:220714-99-25459/2

(dpa)