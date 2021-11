Kirchenausstattung in Marienrachdorf beschädigt

Marienrachdorf Unbekannte haben am Freitagnachmittag die Ausstattung der Maria Himmelfahrt-Kirche in Marienrachdorf (Westerwaldkreis) beschädigt. Es wurden Einrichtungsgegenstände und eine Kirchensäule bemalt, Papier in der Nähe des Altars verbrannt und zwei Desinfektionsspender sowie mehrere Weihwasserflaschen beschädigt, wie die Polizei mitteilte.

