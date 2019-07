Kirchen verlieren weiter Mitglieder: Ernüchterung

Ein Kruzifix hängt an einer Wand. Foto: Arne Immanuel/Archivbild.

Bonn Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland verlieren weiter Mitglieder - das wird auch im katholisch geprägten Saarland spürbar. Nach den neuen Zahlen der Deutschen Bischofskonferenz vom Freitag lebten Ende 2018 knapp 563 000 Katholiken im kleinsten deutschen Flächenland.

Rund 4900 Saarländer kehrten der katholischen Kirche im Jahr 2018 den Rücken, registriert wurden laut Statistik auf der anderen Seite nur 24 Eintritte und 136 Wiederaufnahmen. Die Zahl der Katholiken in Deutschland sank im vergangenen Jahr um gut 300 000 auf 23 Millionen.

Als Grund für die bundesweit gestiegene Zahl der Austritte nannte die Deutsche Bischofskonferenz unter anderem die Diskussion über eine im September 2018 veröffentlichte Studie zum Missbrauch in der katholischen Kirche. „Viele glauben uns nicht mehr, dass wir konsequent und entschlossen gegen Täter vorgehen“, sagte der Sekretär der Bischofskonferenz, Hans Langendörfer.

Die Zahl der Gläubigen sinkt seit Jahren in beiden Kirchen, unter anderem wegen der Bevölkerungsentwicklung, aber auch wegen Austritten. Hier die Entwicklung in den einzelnen Bistümern und Landeskirchen mit Gebieten im Saarland:

Das BISTUM TRIER, dessen Gebiet sich auch über weite Teile des Saarlands erstreckt, zählte Ende 2018 etwa 1,34 Millionen Katholiken. Das waren rund 22 100 weniger als ein Jahr zuvor. „Es schmerzt sehr, dass so viele die Erfahrung machen, dass Kirche sie in ihren konkreten Lebensumständen nicht mehr anspricht“, kommentierte der Trierer Generalvikar Ulrich Graf die Zahlen. Haltungen, Arbeitsweisen, aber auch Strukturen müssten verändert werden. Auffällig hoch war auch im Bistum Trier die Zahl der Austritte mit rund 10 100, im Jahr 2017 waren es rund 8000 gewesen. 317 traten im Bistumsgebiet andererseits wieder in die katholische Kirche ein, zudem gab 84 weitere Eintritte.