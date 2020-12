Die Weihnachtsbotschaften der Kirchen : Kirchen rufen zu Optimismus trotz Corona-Pandemie auf

In ihren Weihnachtsbotschaften haben die leitenden Geistlichen der Kirchen in Rheinland-Pfalz und im Saarland die Menschen zu Zusammenhalt aufgerufen. Der Trierer Bischof Stephan Ackermann sieht in der Weihnachtsbotschaft einen Mutmacher.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von epd