Kirchen und DGB fordern Aufnahme von Geflüchteten

Mainz Christliche Kirchen, der DGB und mehrere Initiativen der Zivilgesellschaft haben die rheinland-pfälzische Landesregierung aufgerufen, ein Programm zur Aufnahme von Flüchtlingen in Not aufzustellen. Jährlich sollte Rheinland-Pfalz 1000 besonders verletzliche Flüchtlinge aus Lagern in Libyen, dem Libanon und anderen Ländern aufnehmen, forderten die Unterzeichner eines am Dienstag veröffentlichten Aufrufs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Landesregierung solle „durch konkrete und verbindliche Aufnahmezusagen Druck auf die Bundesregierung“ ausüben, damit diese ebenfalls Schutzsuchende in Not aufnehme, die aus Seenot gerettet würden oder in Griechenland ausharrten, heißt es in dem Aufruf. „Während die Mitgliedsstaaten der EU sich wechselseitig die Verantwortung zuschieben und in Zurückhaltung üben, ist das Leben unzähliger Menschen vor den Toren und an den Rändern Europas in konkreter Gefahr.“