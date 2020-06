Kirchen stellen Entwicklung der Mitgliederzahlen vor

Ein Kreuz an einer Halskette. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Mainz/Darmstadt Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Landeskirchen in Rheinland-Pfalz stellen heute die Entwicklung der Mitgliederzahlen im vergangenen Jahr vor. Beide großen christlichen Kirchen haben in den vergangenen Jahren Tausende Mitglieder verloren - Gründe sind neben der demografischen Entwicklung auch viele Kirchenaustritte und Skandale um sexuellen Missbrauch.

Zeitgleich mit den evangelischen Kirchen haben in den vergangenen Jahren auch die katholischen Bistümer ihre Mitgliederzahlen veröffentlicht. Ob das auch diesmal wieder so sein wird, hat die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) in Bonn vorab nicht bestätigt.