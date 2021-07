Kirchen schrumpfen weiter: „Schmerzt sehr“

Mainz/Saarbrücken/Darmstadt Die großen Kirchen in Deutschland haben 2020 erneut viele Mitglieder verloren - auch wenn sich die Zahl der Austritte verringert hat. Die Entwicklung ist auch an regionalen Daten ablesbar.

In Rheinland-Pfalz und im Saarland haben Tausende Menschen christlichen Glaubens im vergangenen Jahr den Kirchen den Rücken gekehrt. Das geht aus den am Mittwoch veröffentlichten Statistiken hervor. Allerdings traten im Corona-Jahr 2020 in Deutschland deutlich weniger Menschen aus der Kirche aus. Bei den Katholiken sank die Zahl der Austritte im Vergleich zu 2019 um 18,8 Prozent auf 221 390. Aus der evangelischen Kirche traten vergangenes Jahr 220 000 Menschen aus, 18 Prozent weniger als 2019.