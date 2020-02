Kirchen-Renovierung in Tholey soll dieses Jahr fertig werden

Das neu eingebaute Glasbild "Satanssturz" von Mahbuba Maqsoodi in der Abteikirche Tholey. Foto: Katja Sponholz/dpa.

Tholey Der Abschluss der millionenteuren Renovierung der Abteikirche im Benediktinerkloster im saarländischen Tholey ist für die zweite Hälfte 2020 geplant. Hier sollen auch drei Kirchenfenster des Künstlers Gerhard Richter eingebaut werden.

Frater Wendelinus Naumann präsentierte am Mittwoch erste Kirchenfenster, die von der afghanischen Künstlerin Mahbuba Maqsoodi in München angefertigt wurden. Neun der insgesamt 34 Fenster mit Szenen aus dem Alten und Neuen Testament sind bereits installiert.

Tholey gilt mit der urkundlichen Ersterwähnung im Jahr 634 als das älteste Kloster Deutschlands. Die gotische Abteikirche wird seit mehr als zwei Jahren renoviert. Laut Naumann geht es darum, die „Sprachfähigkeit der christlichen Botschaft“ bei der Gestaltung der Kirche zu erlangen. Das bisherige dunkle und eher düstere Gebäude gehöre der Vergangenheit an, nun herrsche eine „helle, freundliche, Menschen froh stimmende und nicht bedrückende Raumwirkung“, so der Benediktiner.

Die drei Richter-Fenster sollen am 6. März in München vorgestellt werden. Die ursprüngliche Zeitplanung sieht vor, dass sie im Juni in Tholey eingeweiht werden.