Neujahrsansprachen : Mit Gottvertrauen ins neue Jahr, rät die Kirche

Der pfälzische Kirchenpräsident Christian Schad. Foto: picture alliance / Klaus Landy/d/Klaus Landy

Trier/Speyer/Mainz/Darmstadt Geistliche in Rheinland-Pfalz haben zu Silvester über die Lage in der Welt gsprochen – und über die vorerst ausgesetzte Strukturreform.

. Leitende Geistliche in Rheinland-Pfalz haben dazu aufgerufen, mit Gottvertrauen in das neue Jahr zu gehen. Der Jahreswechsel habe deshalb so viel Gewicht, weil auch in schwierigen Zeiten die Hoffnung auf ein gutes Leben nie ganz erlösche, sagte der pfälzische Kirchenpräsident Christian Schad in Speyer. Demagogie und Populismus, Fremdenfeindlichkeit und Verrohung des gesellschaftlichen Klimas beeinträchtigten den Frieden in der Gesellschaft.

Nicht wenige Menschen fühlten sich von den aktuellen Entwicklungen überfordert, sagte der Kirchenpräsident. Gerade in einer Welt, in der alles so unübersichtlich geworden sei, wünsche man sich zuweilen nur, dass alles so werden möge, wie es schon einmal gewesen sei. Doch das sei ein Trugbild. Es gelte, auf die Zeichen der Gegenwart Gottes zu achten: Auf Menschen und Begegnungen, die Mut schenken, auf das Wort der Bibel, Brot und Wein oder das Gebet. Ganz konkret könne ein solches Zeichen auch der Klang der Glocken sein, wie sie in Landau bei einer Demonstration für Menschlichkeit die Botschaft des Friedens als Antwort auf Hetze, Rassismus und Antisemitismus in die Welt hinausgetragen hätten.

Viele Menschen schwankten derzeit beim Blick in die Zukunft zwischen Angst und Hoffnung, schreibt der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung in seiner Neujahrsbotschaft auf „www.ekhn.de“. So fragten sich viele, ob die „Katastrophe der Erderwärmung“ abzuwenden sei, die Gesellschaft wieder besseren Zusammenhalt finde oder Staaten für eine engere Kooperation gewonnen werden könnten. Es sei jedoch ein Charakterzug des christlichen Glaubens, dass „Gottes Kraft in der Welt allem Bedrohlichen und Unheilvollen entgegentritt und es zum Guten wendet“.

Manfred Rekowski, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Foto: dpa/Thomas Frey

„Es wird im neuen Jahr immer solche Situationen geben, wo wir mit unserem Glauben hilflos vor der Not Anderer und auch vor den Herausforderungen unseres eigenen Lebens stehen“, sagte der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, in Düsseldorf. Wer sich aber auf Jesus Christus verlasse, der könne aus dem Potenzial Gottes schöpfen. Dazu gehöre auch Kraft und Mut, aus diesem Glauben heraus die Welt ein kleines Stück zum Besseren zu verändern.

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann verteidigte die Strukturreform. Foto: Harald Tittel/dpa . Foto: dpa/Harald Tittel

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann verteidigte die Strukturreform in der Diözese, die vom Vatikan vorerst ausgesetzt worden ist. Ackermann wandte sich in seiner Silvesterpredigt im Trierer Dom gegen den Vorwurf, mit der geplanten Zusammenlegung von Gemeinden würden funktionierende Strukturen zerschlagen. Die weitreichenden Änderungen im Bistum seien „gerade nicht bloß eine defensive Strukturanpassung und Mangelverwaltung“, sagte er laut Redemanuskript. Sie favorisierten „eine Struktur, die einer neuen Qualität des kirchlichen Lebens dienen und für einen längeren Zeitraum funktionstüchtig sein soll.“