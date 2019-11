Kirche will schon jetzt für demografischen Wandel planen

Volker Jung, Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Foto: Arne Dedert/Archiv.

Frankfurt/Main Weichenstellung für die Zukunft: Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) will schon jetzt für den demografischen Wandel planen. Auf der diesjährigen Herbstsynode in Frankfurt war daher das wichtigste Thema der Zukunftsprozess „ekhn2030“, sagten Vertreter der Kirchenleitung am Freitag.

„Es geht um unsere Prioritäten, nicht um Sparprozesse“, versicherte Ulrich Oelschläger, der Präses der Synode. Es gehe um die Frage: „Worauf können wir verzichten, was wollen wir unbedingt erhalten, wie wird Kirche künftig gestaltet?“ Bereits in der aktuellen Synodenperiode solle es zu Entscheidungen kommen, das heiße innerhalb der nächsten zwei Jahre.

Dennoch müssten bis zum Jahr 2030 nach heutigen Berechnungen rund 100 Millionen Euro eingespart werden. „Die Kooperation in der Region wird vermutlich eine andere Rolle spielen“, sagte Kirchenpräsident Volker Jung. Es gelte, „in einer vielfältiger gewordenen Gesellschaft vielfältig präsent zu sein“.