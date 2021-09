Kirche will Afghanen helfen: Dreyer besucht Synode

Worms 500 Jahre nach Martin Luthers Auftritt in Worms kommt hier eine Kirchensynode zusammen. Afghanistan, Hochwasser, Corona und Sparkurs - ihre Themenpalette ist breit. Auch eine Landesmutter spricht.

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat sich für Flüchtlinge aus Afghanistan eingesetzt. Sie stimmte in Worms nach eigenen Angaben mit überwältigender Mehrheit einer Resolution zu, die Bund und Länder auffordert, bereits hier lebenden Geflüchteten eine sichere Perspektive zu geben. Präses Ulrich Oelschläger erinnerte am Samstag an die Terroranschläge in den USA genau 20 Jahre zuvor, die schließlich zum Krieg in Afghanistan geführt hätten.