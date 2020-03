Kirche startet in Corona-Krise neues Online-Angebot

Illustration einer virtuellen Tastatur. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild.

Darmstadt Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) startet an diesem Freitag ein neues Format für Online-Gottesdienste in Wohnzimmeratmosphäre. Neben den bestehenden Angeboten, Gottesdienste in Kirchen via Internet zu empfangen, sollen nun unter dem Motto „Living Room“ jeden Freitag Wohnzimmer-Andachten angeboten werden, teilte die EKHN am Donnerstag mit.

Der Titel sei in Zeiten der Kontaktsperre bewusst ausgesucht worden. Dort sollen Menschen persönlich und ermutigend erzählen, warum der christliche Glaube gerade in herausfordernden Zeiten eine kostbare Kraft sein kann. Die Sendung würde absichtlich freitags gesendet, um die Bildschirme für die großen Fernsehgottesdienste frei zu halten.