Gesellschaft Kirche liberalisiert Regeln für Taufen und Abendmahl

Für das kommende Jahr 2024 seien die Aussichten genauso schlecht, so Boecker. Angesichts der angespannten Haushaltslage müssten alle Beteiligten überlegen, in welchen Bereichen gekürzt werden könne. „Sie müssen jetzt kürzen oder sie müssen an Rücklagen gehen und nur dadurch kriegen sie überhaupt ihre Ausgaben gedeckt.“ Wegen der der hohen Inflation sowie gestiegener Personal- und Energiekosten werde „ein echtes Loch“ entstehen.