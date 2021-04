Kinovorstellungen bleiben die Ausnahme

Saarbrücken/Mainz Saarländische Kinobetreiber dürfen seit dem 6. April dank des dortigen Öffnungsmodells wieder aufmachen. Doch bislang hat sich noch kein Vorhang gehoben. „Ein einzelner Standort bringt uns gar nichts, man muss das große Ganze sehen“, sagt beispielsweise Cinestar-Geschäftsführer Oliver Fock.

Nur wenn mindestens 80 Prozent der Kinos in Deutschland geöffnet seien, wäre es auch möglich, ein breites Angebot an neuen Filmen zu präsentieren. Einzig das kommunale Kino „Achteinhalb“ in Saarbrücken wagt die Ausnahme. Hier sind zwischen dem 21. und 29. April sechs Vorstellungen für Zuschauer mit negativem Corona-Test vorgesehen.