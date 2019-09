Kino, Rathaus, Mensa: Denkmalstag im Zeichen der Moderne

Mainz Weltkriege, politische Umstürze und gesellschaftliche Veränderungen des 20. Jahrhunderts spiegeln sich in Kunst und Architektur. Zum Blick auf die damit verbundenen Brüche lädt an diesem Sonntag der Tag des offenen Denkmals ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Es gibt kaum eine Epoche, in der so viele unterschiedliche Stile nebeneinander existierten und sich gegenseitig beeinflussten“, erklärt der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf (SPD).

Einen engen Bezug zum Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ haben mehr als 100 der insgesamt 420 Kulturdenkmäler, die in Rheinland-Pfalz am Sonntag zum Besuch einladen. Ihre Stile reichen vom Klassizismus oder Historismus der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert über das Bauhaus, dessen 100. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird, Bauten der NS-Zeit, funktionale Nachkriegsbauten bis zur Postmoderne.

Als Beispiele besonderer Architektur des 20. Jahrhunderts in Rheinland-Pfalz nennt die Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) das heutige Roentgen-Museum in Neuwied mit seiner neoklassizistischen Fassade. Zu den frühesten Gebäuden der Bauhaus-Architektur zählt das Wohnhaus des Architekten Christian Musel in der Hechtsheimer Straße 105 in Mainz.

Eine Spurensuche zur Architektur der NS-Zeit ermöglicht neben den KZ-Gedenkstätten Osthofen und der ehemaligen Kaserne Turenne in Branchweiler, einem Stadtviertel in Neustadt an der Weinstraße, auch die 1933/34 erbaute Brunnenhalle und Traubenkuranstalt in Bad-Dürkheim. Erst seit zwei Jahren ist das Gloria-Kino in Landau aus dem Jahr 1953 als Kulturdenkmal ausgewiesen. Das 1973 eröffnete Mainzer Rathaus mit der Gestaltung des dänischen Architekten Arne Jacobsen wird als „Inkunabel der Moderne“ präsentiert. Zu den jüngsten Denkmälern zählt die Anfang der 1980er Jahre errichtete Zentralmensa der Universität Mainz.

An zahlreichen Orten sind Führungen von Mitarbeitern der Landesdenkmalpflege geplant. Der Tag biete damit auch eine „Plattform, auf der alle Facetten unseres einzigartigen kulturellen Erbes aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet werden“, sagte der GDKE-Generaldirektor Thomas Metz.