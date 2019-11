Kinderschutzpreis für Trierer Initiative: Mehr Geld vom Land

„Auryn“-Mitarbeiterinnen mit einer Tafel voller Schalgwörter. Foto: Harald Tittel/-/dpa/Archivbild.

Budenheim/Trier Wenn Mamas oder Papas Seele knirscht, leiden auch die Kinder mit. Die in solchen Nöten einspringende Initiative Auryn in Trier hat am Donnerstagabend den diesjährigen Preis des Kinderschutzbundes in Rheinland-Pfalz erhalten.

„Eine psychische Erkrankung oder Suchterkrankung eines Elternteils ist ein besonderer Risikofaktor für Kinder“, sagte Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) bei der Verleihung des Kinderschutzpreises in Budenheim bei Mainz. Sie kündigte zusätzliche finanzielle Unterstützung mit 750 000 Euro insbesondere für Maßnahmen und Projekte zur Unterstützung von Kindern psychisch oder suchterkrankter Eltern an.

„Auryn Trier“ biete „einen sicheren Platz“, bei dem Kinder ihre Gefühle zeigen oder über die Krankheit ihrer Eltern reden könnten, sagt die Vereinsvorsitzende Gabriele Apel in Trier. Betroffene Kinder zeigten häufig Stimmungsschwankungen. Sie würden die Krankheit der Elternteile „spiegeln“ - auch weil, sie nicht verstünden, was da passiere.