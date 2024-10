Kriminalität Kinderpornografie-Plattform mit Millionen Fotos abgeschaltet

In sechs Bundesländern hatte es im September Durchsuchungen gegeben - zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen in Minden und Jüchen. Die Ermittler hätten umfangreiches Beweismaterial teils aus laufenden Rechnern sichergestellt. Insgesamt seien 1.517 Asservate wie Laptops und Handys gefunden worden. Allein die sichergestellten DVDs und Videokassetten füllten 94 Umzugskartons. Die exakte Datenmenge könne derzeit noch gar nicht abgeschätzt werden - genau wie die Zahl der Opfer, sagte Gailer.