Plenartag im Landtag Kinderpornografie-Gesetz im Bundesrat: Lehrerin betroffen

Das Gesetz zur flexibleren Strafverfolgung bei Kinderpornografie wird nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Justizministers Herbert Mertin an diesem Freitag den Bundesrat passieren. „Das Höchstmaß der Strafe wird nicht geändert“, sagte der FDP-Politiker am Donnerstag während einer aktuellen Debatte im rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz über die Novelle. „Wir öffnen den Spielraum.“ Es gehe darum, „dass Menschen, die eigentlich zum Schutz unserer Kinder handeln und entsprechendes Material einsehen“, plötzlich wegen eines Verbrechens angeklagt seien.