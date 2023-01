Urteil : Kinder von Balkon geworfen: Mutter bleibt in Psychiatrie

Eine Bronzefigur der Justitia mit Schwert und Waage. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Eine 39-jährige Frau, die im Saarland ihre zwei kleinen Töchter von einer Brüstung geworfen haben soll, bleibt in einer psychiatrischen Einrichtung. Das Landgericht in Saarbrücken sah es am Freitag als erwiesen an, dass die Beschuldigte die Tat, bei der ihre dreijährige Tochter starb, wegen einer psychischen Erkrankung im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Deshalb ordnete es in dem Sicherungsverfahren ihre Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Das hatte zuvor auch die Staatsanwaltschaft beantragt. Die Verteidigung hatte sich dem angeschlossen.

Die dreijährige Tochter der Frau war Ende Juli 2022 bei dem Sturz aus etwa sieben Metern Höhe an einem Schädel-Hirn-Trauma gestorben. Deren einjährige Schwester und die Mutter, die selbst in die Tiefe sprang, überlebten. Die Familie wohnte im hessischen Main-Taunus-Kreis und war zu Besuch bei den Großeltern in Saarbrücken gewesen.

Nach eigenen Angaben litt die promovierte Mathematikerin, die als Unternehmensberaterin in Frankfurt gearbeitet hatte, an einer „Mischung aus Depression und Psychose“. An die Tat könne sie sich nicht mehr erinnern. Vor der Urteilsverkündung bat sie alle Beteiligten erneut um Entschuldigung und sagte, es täte ihr „unendlich leid, was passiert ist“.

© dpa-infocom, dpa:230126-99-370216/3

(dpa)