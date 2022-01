Leuchtende Kinderaugen im SOS-Kinderdorf Saar : Firmen und Einzelpersonen schenkten Kindern und Jugendlichen Weihnachtspräsente

Hilbringen/Saarlouis Viele Geld- und Sachspenden aus der Region sorgten in der Weihnachtszeit für glückliche Kinder im stationären und ambulanten Bereich.

Warme Strümpfe für Joline, eine Babypuppe für Klara oder ein Gesellschaftsspiel für Hassan: Die Wunschliste der Kinder und Jugendlichen aus dem SOS-Kinderdorf Saar in Hilbringen an das Christkind war lang. Durch die Unterstützung von engagierten Menschen und Unternehmen in der Region konnten diese Wünsche erfüllt werden. Dafür haben die Spender entweder direkt Geschenke für die Kinder besorgt oder einen Platz bereitgestellt, um die Wünsche am Wunschbaum aufzuhängen. Letzteres sei eine Maßnahme, die bei manchen Unternehmen bereits eine liebevoll gehegte Tradition darstelle, wie es in einer Pressemitteilung des SOS-Kinderdorfs heißt.