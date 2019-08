Kinder mit geringen Deutschkenntnissen im Fokus

Stefanie Hubig (SPD), Ministerin für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz, spricht am Mikrofon. Foto: Arne Dedert.

Mainz Schulkinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse sollten nach Überzeugung von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) nicht getrennt unterrichtet werden. „Separation ist falsch“, sagte die Ministerin am Donnerstag in einer von der AfD beantragten Aktuellen Debatte.

In Fächern wie Sport, bei denen die Sprache nicht im Vordergrund stehe, sollten alle Kinder gemeinsam in der Klasse sein. Im übrigen Unterricht gebe es für Kinder ohne ausreichende Deutsch-Kenntnisse Sprach-Intensivkurse mit einem Umfang bis zu 20 Wochenstunden. „Wir werden nicht ausgrenzen, wir wollen, dass Kinder von Anfang an zusammen sind.“