Kinder erhielten Impfstoff-Aufkleber für Erwachsene

Ein Impfbuch liegt auf einem Tisch. Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Ingelheim Durcheinander bei einer Kinder-Impfaktion: Im Impfzentrum des Kreises Mainz-Bingen in Ingelheim sind Impfstoff-Aufkleber falsch verwendet worden. Dabei erhielten zwölf Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren am Montag fälschlicherweise den Chargen-Aufkleber des Erwachsenen-Impfstoffs in ihren Impfausweis, wie ein Sprecher der Kreisverwaltung am Dienstag auf Anfrage mitteilte.

Bereits vor dem Verlassen des Impfzentrums sei der Fehler aufgefallen und behoben worden.

Eine Verwechslung der Impfstoffe für Kinder und Erwachsene konnte ausgeschlossen werden. Ein Abgleich der dokumentierten Spritzen, des Bestands sowie der durchgeführten Impfungen habe gezeigt, dass es zu keiner Verwechslung der Impfstoffe für Kinder und Erwachsene gekommen sei, erklärte der Sprecher. „Es wurden lediglich bei etwa einem Dutzend Kindern sowohl in der Dokumentation als auch im Impfpass falsche Aufkleber verwendet.“ Die Abläufe im Impfzentrum seien noch einmal überprüft und nachgeschärft worden, um ähnliche Vorfälle künftig zu vermeiden.

(dpa)