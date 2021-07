Kind zündelt: Drei Leichtverletzte bei Brand

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Rammelsbach Ein Kind hat wohl beim Spielen mit einem Feuerzeug einen Hausbrand im Kreis Kusel ausgelöst. Der sechsjährige Junge und seine zwei Geschwister wurden leicht verletzt. Der Mutter gelang es am Samstag zusammen mit Nachbarn, das Feuer in dem Einfamilienhaus in Rammelsbach zu löschen, bevor größerer Schaden entstand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Junge und seine Geschwister im Alter von vier und sieben Jahren kamen wegen des eingeatmeten Rauchs in ein Krankenhaus. Bei dem Zündeln waren Kleidung und eine Treppe in Brand geraten. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 5000 Euro.