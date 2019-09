Kind fällt beim Spielen aus Fenster von Jugendherberge

Die Aufschrift Notarzt steht auf der Unterseite eines Rettungshubschraubers. Foto: Fabian Sommer/Archiv.

Mayen Ein zehn Jahre alter Junge ist beim Spielen etwa zehn Meter tief aus dem Fenster einer Jugendherberge in Mayen gefallen. Er verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Zustand des kleinen Patienten wurde als stabil bezeichnet.