Saarbrücken Kind durch Unfall schwer verletzt: Mann greift Fahrer an

Saarbrücken · Ein neun Jahre alter Junge ist in Saarbrücken von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind kam nach dem Zusammenstoß am Samstag mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Saarbrücken am Sonntag mitteilte.

11.06.2023, 15:53 Uhr

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Nach der Kollision soll ein Unbekannter den 23 Jahre alten Autofahrer angegriffen und geschlagen haben. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll der Neunjährige mit zwei weiteren Kindern bei Rot über eine Ampel gelaufen sein, als es zu dem Unfall kam. Der Junge fiel auf die Motorhaube des Autos und stürzte daraufhin auf den Asphalt, wie es hieß. Ein an der Fußgängerampel haltender Transporter habe nach ersten Erkenntnissen zudem die Sicht auf die Kinder verdeckt. Nachdem der 23-Jährige aus seinem Auto gestiegen war, um nach dem Kind zu schauen, sei er von einem unbekannten Mann geschlagen worden. Er kam mit einem Schock ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Identität des Angreifers ist indes noch unklar. Als die Polizei eintraf, habe sich eine aufgebrachte, etwa 50-köpfige Menschenmenge auf der Straße befunden. In der Mitte der Gruppe war demnach das verletzte Kind. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen den Unbekannten. © dpa-infocom, dpa:230611-99-17298/2

(dpa)