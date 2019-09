Kimmich: Wir können um den EM-Titel mitspielen

Mainz Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich guckt zuversichtlich auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr. „Wir können mit diesem Kader um den Titel mitspielen“, sagte er am Samstag im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF.

Allerdings sagte der 24-jährige Mittelfeldspieler auch: „Vor dem Hollandspiel war ich noch etwas selbstbewusster. Wir sind noch nicht so weit, da fehlt noch etwas.“ Anfang September hatte die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw mit 2:4 in der EM-Qualifikation in Hamburg gegen die Niederlande verloren. „Nach einem Spiel, das man verliert, sollte man nicht alles über den Haufen werfen.“