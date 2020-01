Kiloweise Shisha-Tabak im Pizzaofen entdeckt

Zwei Zollbeamtinnen. Foto: Christoph Soeder/dpa/Archivbild.

Worms/Karlsruhe In einem Pizzaofen haben Zollbeamte rund 38 Kilogramm Shisha-Tabak entdeckt. Auf das ungewöhnliche Versteck stießen die Ermittler aus Karlsruhe bei einer Kontrolle in vier Shisha-Bars in Worms (Rheinland-Pfalz), wie sie am Freitag mitteilten.

