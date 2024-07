Maßnahme zur Eindämmung Kilometerlanger Elektrozaun gegen Afrikanische Schweinepest

Bis zu 30 Kilometer Elektrozaun sollen künftig bei der Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest in Rheinland-Pfalz helfen. Der Zaun soll in den kommenden Tagen entlang der Bundesstraße 9 am Rhein beziehungsweise der in der Nähe liegenden Bahnstrecke südlich von Mainz aufgestellt werden.