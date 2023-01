Verkehr : Kilometer Bahn-Schallschutzwände bis 2028 geplant

Weißenthurm Der massive Bahnlärm im Welterbe Oberes Mittelrheintal vergrault manche Anwohner und Touristen für immer. Bahn und Politik kündigen daher mehr Schallschutz an. Einem Bürgerverein reicht das nicht.

Am Montag war in Weißenthurm bei Koblenz ein symbolischer erster Spatenstich geplant. Ebenfalls linksrheinisch in Brey sowie rechtsrheinisch in Rüdesheim, Oestrich-Winkel, Hattenheim und Erbach ist bereits in diesem Jahr laut der Deutschen Bahn der Baustart für jeweils 1,8 Kilometer lange Schallschutzwände vorgesehen.