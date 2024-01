Neuer Chef der Unimedizin Kiesslich will Berufungsprozesse beschleunigen

Auch andere Herausforderungen warten auf Kiesslich, so hat die Unimedizin in den vergangenen Jahren Millionenverluste eingefahren. Der 53-Jährige sieht sich aber gut gerüstet für die Aufgabe. „Ich kenne die Universitätsmedizin schon von einer anderen Perspektive aus als Arzt, Internist und Gastroenterologe, auch schon in Führungsverantwortung“, sagte er. Da habe er gelernt, dass es um Kommunikation im Team gehe, wenn man erfolgreich sein wolle.