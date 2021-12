Kiebitze in Rheinland-Pfalz weiter auf Schutz angewiesen

Mainz Der Vogel mit der besonderen Federhaube am Kopf steht im Zentrum eines Artenschutzprojekts. Ehrenamtliche Helfer wollen ihre Maßnahmen im kommenden Jahr ausweiten.

„Die Kiebitz-Bestände sind in allen Landesteilen sehr niedrig oder sogar erloschen“, sagt Unger Lafourcade. „Ohne Schutzmaßnahmen gibt es so gut wie keine Chance für diese Vogelart in Rheinland-Pfalz.“ Die Brutgebiete des Kiebitz liegen vor allem in Rheinhessen und der Vorderpfalz. In der Westpfalz, im Hunsrück oder in der Eifel wurden zuletzt keine Brutpaare mehr gesehen.