Koblenz Kicken im Museum: Ausstellung zur Fußballgeschichte

Von einem dieser emotionalen Momente im Fußball berichtete der frühere Europameister Stefan Kuntz, dessen Medaillen auch Teil der Ausstellung sind. Er erinnerte sich an das EM-Halbfinale 1996 in England. „In dem Moment, wo die Zuschauer unsere Köpfe gesehen haben, hat für mich eine Aufwärmzeit von 40 Minuten Gänsehaut angefangen. Die ist gar nicht weggegangen“, erinnerte sich der frühere U21-Nationaltrainer. „Ich habe mich auch selber ein paar mal beim Dehnen erwischt, wie ich mehr so in der Gegend rumgeguckt habe. Es war so eine unglaubliche Stimmung.“