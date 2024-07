Künstliche Intelligenz KI-Zentrum startet - Brücke zwischen Forschung und Anwendung

Eine andere Aufgabe des Zentrums ist Dengel zufolge, sich Gedanken über ein „Vehikel“ zu machen, mit dem KI-Systeme im großen Stil getestet werden können. „Das können Sie nicht über die Cloud eines großen US-Unternehmens machen“, sagte er. „Da brauchen Sie ein unabhängiges Trust-Center für KI-Computing.“ Teil des KI-Zentrums in Kaiserslautern soll außerdem ein neuer Showroom in der Innenstadt werden, der sich an jedermann richtet. „Er soll KI begreifbar machen, Angst nehmen, auch zeigen, was KI ist und was nicht.“