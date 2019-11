Khan neue Grünen-Co-Vorsitzende: langer Applaus für Habeck

Misbah Khan (29) aus Bad Dürkheim. Foto: Sascha Ditscher/dpa.

Neuwied Die designierte Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Anne Spiegel, hat auf dem Grünen Parteitag viel Applaus bekommen und das Themenfeld Ökologie stärker besetzt. Langen Applaus gab es auch für Bundesparteichef Habeck.

Die 29 Jahre alte Misbah Khan ist neue Co-Vorsitzende der rheinland-pfälzischen Grünen. Die Politikwissenschaftlerin aus dem Kreis Bad Dürkheim bekam am Samstag beim Landesparteitag der Grünen 86,7 Prozent der Stimmen. 150 der 174 stimmberechtigten Delegierten wählten Khan in Neuwied, eine Stimme war ungültig. Eine Gegenkandidatin hatte sie nicht.

Khan steht zusammen mit Josef Winkler (45) bis zum Ende der Amtsperiode in rund einem Jahr an der Parteispitze. Khans Vorgängerin Jutta Paulus (52) war ins Europaparlament gewählt und deshalb die Wahl einer neuen Co-Vorsitzenden notwendig geworden.

Der Chef der Bundespartei, Robert Habeck, forderte schnelles Handeln insbesondere in der Klimapolitik - etwa beim Ausstieg aus der Kohle. Das nächste Jahrzehnt sei entscheidend für die ökologische Frage, aber auch für die Zukunft Europas und das Vertrauen in die Demokratie. „Es beginnt ein entscheidendes Jahrzehnt, in dem endlich gehandelt werden muss“, mahnte Habeck in seiner Rede, für die er minutenlangen Applaus bekam. „Wir müssen die Politik endlich in die Verantwortung für die Gegenwart bringen.“ Das Bankensystem habe auch innerhalb von drei Wochen gerettet werden können.

Habeck warf der Bundesregierung vor, die Windenergiebranche wissentlich und willentlich aus Angst vor parteipolitischen Diskussionen kaputt zu machen. In den vergangenen zwei Jahren seien in dieser Branche 35 000 Arbeitsplätze weggebrochen. An die rheinland-pfälzischen Grünen appellierte Habeck auf dem Parteitag mit dem Motto „Der Mensch im Mittelpunkt“, mit ihrem Handeln in der Landesregierung und der Fraktion Hoffnung nicht zu enttäuschen.

Die designierte Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2021, Integrations- und Familienministerin Anne Spiegel, hatte zuvor in einer mit langem Applaus bedachten Rede auch die Umwelt- und Klimapolitik der großen Koalition in Berlin kritisiert. CDU/CSU und SPD würgten die Energiepolitik ab und und betrieben eine klima- und industriefeindliche Politik. „Wir denken Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammen“, betonte Spiegel. Dass Kinder in Deutschland in Armut aufwachsen müssten, nannte sie „eine Schande für unser Land“. Über den Klimawandel sagte sie: „Es ist schon längst nicht mehr fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf.“

Spiegel forderte eine CO2-Bepreisung „mit echter Lenkungswirkung“, eine Kinder-Grundsicherung, einen Mindestlohn von zwölf Euro sowie den Ausbau der Wind- und Bioenergie. Klimaschädliche Steuersubventionen wie für Treibstoff von Flugverkehr müssten weg.

In einem Leitantrag fordern die Grünen neben der Kinder-Grundsicherung auch ein einheitliches Grundsicherungsrecht. „Hartz IV war ein schwerer sozialpolitischer Fehler“, sagte der Landesvorsitzende Winkler. Gegen Armut müsse eine wirksame Landesstrategie geschaffen und kommunal verankert werden, heißt es in dem Antrag. Die Kommunen müssten gezielt gestärkt, Obdachlosigkeit und überteuerte Mieten bekämpft werden. In den Kreisen und kreisfreien Städten sollen regelmäßig Armuts- und Reichtumsberichte erstellt werden, die in lokalen Aktionsprogrammen mündeten.