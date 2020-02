Kellerbrand in Saarbrücken: 70 Anwohner verlassen Haus

An einem Löschfahrzeug der Feuerwehr leuchtet das Blaulicht. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Bei einem Kellerbrand in Saarbrücken haben 70 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Sie blieben unverletzt, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Demnach war am frühen Montagmorgen gegen 1.45 Uhr ein Feuer in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.



