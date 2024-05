Bundesliga Keine Zeit für Sightseeing: Coach denkt nur ans „Finale“

Viel Zeit zum Sightseeing hatte Bo Henriksen seit seinem Amtsantritt im Februar als Trainer des FSV Mainz 05 nicht - und zumindest bis zum Samstag wird es auch nach wie vor nichts mit der großen Entdeckungstour des Dänen durch die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz. „Dafür habe ich natürlich im Urlaub Zeit, wenn es so weit ist. Aber im Moment ist es wichtiger, dass wir nur an das nächste Spiel denken, an das nächste Finale, und Samstag ist das nächste Finale“, sagte der 49-Jährige am Donnerstag vor dem 34. Spieltag in der Fußball-Bundesliga.