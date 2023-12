Fußball Keine Wende durch Neu-Coach Grammozis bei Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga in einer Negativspirale. Das 1:2 (1:0) am Samstag gegen Hertha BSC war bereits die fünfte Niederlage in Folge. Das Liga-Debüt des neuen Trainers Dimitrios Grammozis misslang auch deshalb, weil der FCK von einer Menge Verletzungspech begleitet wird.