Keine Spur von Winter: Januar war zu mild und zu trocken

Palmkätzchen vor blauem Himmel spiegeln sich im offenen Dachfenster eines Hauses. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa.

Offenbach Von Winter keine Spur: Der Januar verlief in Rheinland-Pfalz zu mild und zu trocken. Zugleich war es ungewöhnlich häufig sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Donnerstag mitteilte. Im Schnitt lagen die Temperaturen bei 3,5 Grad und damit deutlich über dem langjährigen Mittelwert von minus 0,2 Grad.



