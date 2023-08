Justiz Keine Spur von entlaufenem Häftling aus Gefängnis Ottweiler

Der Mann saß wegen Besitzes von Betäubungsmitteln ein. Er war Ende 2022 vom Amtsgericht Kaiserslautern zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt worden. Da er die Summe nicht begleichen konnte, hätte er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen absitzen müssen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hatte er die Haft am 27. Juni in der JVA angetreten. Sie wäre am 24. September verbüßt gewesen. Laut Polizei war der Mann zuletzt in Saarbrücken gemeldet.