Karfreitag „Keine Nummer werden“: Bischof betont Würde des Menschen

In der Passionsgeschichte höre und erlebe man ein einziges Beispiel, das von Jesus. Von Millionen anderen sei nicht die Rede, erklärte der Bischof. „Und doch ist es Teil meines Glaubens, dass in diesem einen Menschen die Millionen anderen vereint sind. In ihm haben alle von Gewalt, Leid und Tod Betroffenen ein konkretes Gesicht.“ Niemand sei vor diesem Christus eine Nummer. „Jeder und jede ist in seinen Wunden Wirklichkeit und Gegenwart.“